Wer steht künftig an der Spitze des Tänzelfestvereins?

Nachdem Horst Lauerwald seinen Rückzug aus dem Vorstand des Tänzelfestvereins angekündigt hat, treibt die Frage der Nachfolge viele Mitglieder und Freunde des Kaufbeurer Tänzelfests um: Wer kommt nach und übernimmt die Verantwortung?

Tänzelfestverein lädt am 18. September zur Jahresversammlung

Sie erwarten sicher mit Spannung die Neuwahlen, die der Verein bei der Jahresversammlung am Donnerstag, 18. September, angekündigt hat. Die Veranstaltung findet im Hotel Am Kamin statt und beginnt um 19 Uhr.

Bei der Versammlung werden folgende Posten neu besetzt: drei Vorsitzende, Schatzmeister, Schriftführer und Kassenprüfer. Darüber hinaus stellt der Schatzmeister die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 2024 vor und es gibt eine Vorschau auf das Tänzelfest 2026. Zudem stehen Ehrungen auf der Tagesordnung.

Anträge und Vorschläge beim Tänzelfestverein einreichen

Wünsche, Anträge sowie Vorschläge für die Neuwahlen sollen bis spätestens Mittwoch, 10. September, schriftlich eingereicht werden. Es seien bereits genug Vorschläge eingegangen, sodass die Posten besetzt werden können, teilt der Tänzelfestverein mit. Die Kandidaten werden am Abend der Versammlung vorgestellt.