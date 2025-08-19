Icon Menü
Mit dem Abschied Horst Lauerwalds aus dem Tänzelfestverein endet eine Ära

Tänzelfest Kaufbeuren

Mit dem Abschied Horst Lauerwalds endet beim Tänzelfestverein eine Ära

Jahrzehnte lang engagierte sich Lauerwald für das Tänzelfest – zuletzt 24 Jahre als Vorstand. Dabei schwor er dem Fest als Kind einst ab.
Von Alexandra Hartmann
    Horst und Rosi Lauerwald (ganz vorne) sind seit vielen Jahren kaum wegzudenken beim Tänzelfest.
    Horst und Rosi Lauerwald (ganz vorne) sind seit vielen Jahren kaum wegzudenken beim Tänzelfest. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Als Kind war Horst Lauerwald drei Mal beim Kaufbeurer Tänzelfest dabei. Zuerst als Landsknecht, dann als Schildträger und dann, erinnert er sich, wollte er gerne ins Kostüm eines Bäckers schlüpfen. Die hatten nämlich frische Backwaren im Gepäck, die sie nach dem Umzug behalten – und verspeisen – durften. Alles war geregelt, sein Schulkamerad hatte schon das Metzgerkostüm. Doch bei der Einkleidung fehlte von Lauerwalds Bäckerkleidung plötzlich jede Spur. Stattdessen bekam er einen schweren Kettenpanzer übergestreift. Wutentbrannt habe er den Helm auf den Boden gepfeffert und gerufen: „Nie wieder Tänzelfest!“

