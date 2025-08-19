Mit dem Abschied Horst Lauerwalds endet beim Tänzelfestverein eine Ära

Als Kind war Horst Lauerwald drei Mal beim Kaufbeurer Tänzelfest dabei. Zuerst als Landsknecht, dann als Schildträger und dann, erinnert er sich, wollte er gerne ins Kostüm eines Bäckers schlüpfen. Die hatten nämlich frische Backwaren im Gepäck, die sie nach dem Umzug behalten – und verspeisen – durften. Alles war geregelt, sein Schulkamerad hatte schon das Metzgerkostüm. Doch bei der Einkleidung fehlte von Lauerwalds Bäckerkleidung plötzlich jede Spur. Stattdessen bekam er einen schweren Kettenpanzer übergestreift. Wutentbrannt habe er den Helm auf den Boden gepfeffert und gerufen: „Nie wieder Tänzelfest!“

Alexandra Hartmann

87600 Kaufbeuren

Tänzelfest