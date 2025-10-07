Icon Menü
Kaufbeurens Basketballern gelingt Revanche gegen Sonthofen - so feiern sie

Saisonauftakt in der Bayernliga

Kaufbeurens Basketballern gelingt Revanche gegen Sonthofen - die Stimmen zum Erfolg

DJK Kaufbeuren startet mit überzeugendem 81:68-Sieg beim langjährigen Allgäuer Rivalen Sonthofen in die Bayernliga Süd. Am Samstag: Erstes DJK-Heimspiel.
Von Willi Dressler
    Ivan Lukac (blau) hat alles im Griff: Seine DJK Kaufbeuren setzte sich am Wochenende in Sonthofen (am Ball Tim Eisenhauer) durch.
    Ivan Lukac (blau) hat alles im Griff: Seine DJK Kaufbeuren setzte sich am Wochenende in Sonthofen (am Ball Tim Eisenhauer) durch. Foto: Dominik Berchtold

    Es hat sich wie eine Revanche angefühlt für die DJK Kaufbeuren - auch wenn es das erste Spiel der neuen Saison war: Nach zuletzt etlichen teils bitteren Niederlagen gegen den TSV Sonthofen in den vergangenen Jahren haben die Kaufbeurer den Oberallgäuer Rivalen im Derby zum Auftakt in die Bayernliga Süd deutlich bezwungen. Mit 81:68 (33:36) ging die Mannschaft des neuen Spielertrainers Alex Susock vom Sonthofener Parkett - dort, wo sie beim letzten Aufeinandertreffen im April 2024 im Finale des Bezirkspokals noch eine schmerzliche Pleite nach zweifacher Overtime hinnehmen musste.

