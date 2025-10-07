Kaufbeurens Basketballern gelingt Revanche gegen Sonthofen - die Stimmen zum Erfolg

Es hat sich wie eine Revanche angefühlt für die DJK Kaufbeuren - auch wenn es das erste Spiel der neuen Saison war: Nach zuletzt etlichen teils bitteren Niederlagen gegen den TSV Sonthofen in den vergangenen Jahren haben die Kaufbeurer den Oberallgäuer Rivalen im Derby zum Auftakt in die Bayernliga Süd deutlich bezwungen. Mit 81:68 (33:36) ging die Mannschaft des neuen Spielertrainers Alex Susock vom Sonthofener Parkett - dort, wo sie beim letzten Aufeinandertreffen im April 2024 im Finale des Bezirkspokals noch eine schmerzliche Pleite nach zweifacher Overtime hinnehmen musste.
Saisonauftakt in der Bayernliga
