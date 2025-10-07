Saisonauftakt in der Bayernliga Kaufbeurens Basketballern gelingt Revanche gegen Sonthofen - die Stimmen zum Erfolg

DJK Kaufbeuren startet mit überzeugendem 81:68-Sieg beim langjährigen Allgäuer Rivalen Sonthofen in die Bayernliga Süd. Am Samstag: Erstes DJK-Heimspiel.