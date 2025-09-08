Abenteuer Einschulung – das sind die fünf besten Tipps für Familien

Der große Tag rückt näher: Der Schulranzen steht bereit, die Schultüte ist gefüllt – und bei manchen künftigen Erstklässlern klopft das Herz ein bisschen schneller. „Die Einschulung ist ein riesiger Schritt“, weiß die Kinderpsychologin Martina Kokorsch von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kaufbeuren-Ostallgäu. Sie erklärt, wie Eltern ihre Kinder in dieser aufregenden Zeit unterstützen können.
Schulbeginn am 16. September
