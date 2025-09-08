Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Kaufbeurer Kinderpsychologin gibt Tipps für Eltern zum Schulanfang

Schulbeginn am 16. September

Abenteuer Einschulung – das sind die fünf besten Tipps für Familien

Der Schulstart ist für Kinder Abenteuer und Herausforderung. Wie wird aus Aufregung Freude und aus Angst Mut? Eine Kaufbeurer Psychologin hat Tipps für Eltern.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Ein wichtiges Thema ist der Schulweg. Die Kinderpsychologin erklärt, warum auch Erstklässler möglichst zu Fuß gehen sollten.
    Ein wichtiges Thema ist der Schulweg. Die Kinderpsychologin erklärt, warum auch Erstklässler möglichst zu Fuß gehen sollten. Foto: Thomas Warnack/dpa (Symbolfoto)

    Der große Tag rückt näher: Der Schulranzen steht bereit, die Schultüte ist gefüllt – und bei manchen künftigen Erstklässlern klopft das Herz ein bisschen schneller. „Die Einschulung ist ein riesiger Schritt“, weiß die Kinderpsychologin Martina Kokorsch von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kaufbeuren-Ostallgäu. Sie erklärt, wie Eltern ihre Kinder in dieser aufregenden Zeit unterstützen können.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden