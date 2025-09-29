55.000 Menschen betroffen: Trinkwasser in Teilen von Kaufbeuren und Umgebung muss abgekocht werden

Das Trinkwasser in Teilen Kaufbeurens und in einzelnen Umlandgemeinden ist im Keinen belastet. Für diese Gebiete gilt deshalb seit Montagmittag eine Abkochanordnung des Gesundheitsamtes Ostallgäu.

Abkochanordnung für Kaufbeuren und Umlandgemeinden

Wie die Stadt Kaufbeuren mitteilt, sollte Wasser vorsorglich zehn Minuten abgekocht werden, sofern es zum Trinken oder Kochen verwendet wird. Diese Anordnung gilt für die Stadt Kaufbeuren, die Gemeinden Pforzen, Rieden/Zellerberg und Friesenried. Betroffenen sind damit rund 55.000 Menschen.

Enterokokken können Infektionen auslösen

Im Zuge der regelmäßigen Untersuchungen des Trinkwassers sei festgestellt worden, dass in einem Teilbereich der Stadt Kaufbeuren eine „mikrobiologische Verunreinigung im Trinkwasser in geringem Maße gegenüber den Grenzwerten“ vorhanden ist. In der Probe sei der Grenzwert von Enterokokken überschritten worden. Dabei handelt es sich um Bakterien, die zwar zur natürlichen Darmflora von Menschen und Tieren gehören. Normalerweise verursachen sie keine Krankheiten. Unter bestimmten Umständen und bei Überschreiten der Grenzwerte können sie jedoch Infektionen auslösen.

Wasserwerk versucht, Quelle der Verunreinigung ausfindig zu mache

Enterokokken vermehren sich nicht im Wasser, sondern gelangen durch fäkale Verunreinigungen von außen in das Netz. Derzeit sind die Mitarbeitenden des Wasserwerks auch damit beschäftigt, die Quelle der Verunreinigung zu finden und unschädlich zu machen.

Rohrnetzspülungen und Desinfektionsmaßnahmen

Wie es weiter heißt, gibt es derzeit zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bereits umfangreiche Rohrnetzspülungen und Desinfektionsmaßnahmen. Das Kaufbeurer Rathaus kündigt an, die Bevölkerung zu informieren, sobald die Trinkwasserqualität wiederhergestellt ist. Wie lange die Abkochanordnung gilt, ist aber noch völlig unklar.

Das städtische Wasserwerk Kaufbeuren bittet darum, die Hinweise auch an Mitbewohner und Nachbarn weiterzugeben. Für Rückfragen steht das Wasserwerk unter der Telefonnummer 08341/437-500 zur Verfügung.

Wasser abkochen - was ist wann notwendig?

Auch die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA, warnte am Montag für den Bereich von Kaufbeuren, Friesenried, Pforzen und Rieden-Zellerberg, Leitungswassers unabgekocht zu sich zu nehmen. Dort gibt es den Hinweis, abgekochtes Wasser auch zum Waschen von Obst, Salaten und Gemüse zu verwenden, sofern die Lebensmittel in rohem Zustand gegessen werden. Auch sonstige Lebensmittel, die nicht durchgekocht werden, dürfen demnach nur mit abgekochtem Wasser zubereitet werden. Für die Zubereitung von Baby- oder Kindernahrung wird seitens der Verwaltung empfohlen, Mineralwasser zu verwenden.

Was bei Säuglingen zu beachten ist

Ebenso müsse das Wasser zur Herstellung und Zubereitung von Lebensmitteln abgekocht werden, falls anschließend keine ausreichende Erhitzung stattfindet. Wasser zum Zähneputzen sollte ebenfalls abgekocht sein. Beim Baden und Duschen, auch von Säuglingen, besteht laut Gesundheitsamt nur ein sehr geringes Restrisiko. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein Wasser geschluckt wird. Beim Geschirrspülen von Hand ist das Infektionsrisiko laut Gesundheitsamt sehr gering. Jedoch sollte auch hier vorsichtshalber das Wasser abgekocht werden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert