Viel los bei der Irseer Kirchweih

Viel los war war bei der Irseer Kirchweih. Trotz des herblich-kühlen Wetters herrschte bereits um die Mittagszeit reger Betrieb auf und rund um den Meinrad-Spieß-Platz. Zahlreiche Verkaufsstände luden zum Bummeln ein, und die örtlichen Vereine und Institutionen boten lustige Spiele sowie reichlich Speis und Trank an. Auch die traditionelle Schiffschaukel durfte nicht fehlen.

Kinderschminken, Basteln und ein Entenrennen bei der Kirchweih in Irsee

Bei der Schule der Phantasie wurden Kinder geschminkt, und bei der Wald- und Wiesen-Schule konnten die jungen Besucher basteln. Der Katholische Frauenbund hatte einen Flohmarkt organisiert und bot herbstliche Kränze und Gestecke zum Kauf an. Spannung war beim Entenrennen des Freundeskreises der Josef-Guggenmos-Schule angesagt. Dazu spielte der Musikverein Irsee auf.

Das Markttreiben in Irsee am Sonntag, 28. September, läuft noch bis circa 17 Uhr.

Der Katholische Frauenbund Irsee bot unter anderem herbstliche Kränze und Gestecke an. Foto: Harald Langer