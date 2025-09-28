Icon Menü
Kirchweih in Irsee: buntes Markttreiben und viel Programm

Trotz des herbstlich-kühlen Wetters

Viel los bei der Irseer Kirchweih

Wieder allerhand geboten ist beim traditionellen Kirchenweihfest in Irsee. Was die Besucher auf dem Meinrad-Spieß-Platz erwartet.
    Die Irseer Kapelle begleitete den Kirchweihmarkt auf dem Meinrad-Spieß-Platz in Irsee musikalisch.
    Die Irseer Kapelle begleitete den Kirchweihmarkt auf dem Meinrad-Spieß-Platz in Irsee musikalisch. Foto: Harald Langer

    Viel los war war bei der Irseer Kirchweih. Trotz des herblich-kühlen Wetters herrschte bereits um die Mittagszeit reger Betrieb auf und rund um den Meinrad-Spieß-Platz. Zahlreiche Verkaufsstände luden zum Bummeln ein, und die örtlichen Vereine und Institutionen boten lustige Spiele sowie reichlich Speis und Trank an. Auch die traditionelle Schiffschaukel durfte nicht fehlen.

    Kinderschminken, Basteln und ein Entenrennen bei der Kirchweih in Irsee

    Bei der Schule der Phantasie wurden Kinder geschminkt, und bei der Wald- und Wiesen-Schule konnten die jungen Besucher basteln. Der Katholische Frauenbund hatte einen Flohmarkt organisiert und bot herbstliche Kränze und Gestecke zum Kauf an. Spannung war beim Entenrennen des Freundeskreises der Josef-Guggenmos-Schule angesagt. Dazu spielte der Musikverein Irsee auf.

    Das Markttreiben in Irsee am Sonntag, 28. September, läuft noch bis circa 17 Uhr.

    Der Katholische Frauenbund Irsee bot unter anderem herbstliche Kränze und Gestecke an.
    Der Katholische Frauenbund Irsee bot unter anderem herbstliche Kränze und Gestecke an. Foto: Harald Langer
