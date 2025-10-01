Das Minguet-Quartett in Kaufbeuren: Munterer Wettstreit und perfekte Harmonie

Vier hochkarätige Musikerinnen und Musiker hat der Kulturring Kaufbeuren zum Start der neuen Saison auf die Bühne des Stadtsaals geholt. Das Minguet-Streichquartett wurde 1988 gegründet. Inzwischen ist es international gefragt und trat im vergangenen Jahr zum siebten Mal bei den Salzburger Festspielen auf. Benannt hat sich das Ensemble nach Pablo Minguet, einem spanischen Philosophen des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schönen Künsten zu verschaffen. Dieser Idee verliehen die Künstler auch bei ihrem Gastspiel in Kaufbeuren eindrucksvoll Gestalt.

