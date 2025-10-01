Icon Menü
Kulturring Kaubeuren: Zum Saisonstart reißt das Minguet-Streichquartett sein Publikum von den Stühlen

Kulturring Kaufbeuren

Das Minguet-Quartett in Kaufbeuren: Munterer Wettstreit und perfekte Harmonie

Zum Auftakt der neuen Kulturring-Saison gibt es Kammermusik vom Feinsten. Wie das Minguet-Quartett sein Publikum im Stadtsaal von den Stühlen reißt.
Von Beate Güthner
    •
    •
    •
    Das Minguet-Streichquartett mit (von links) Ulrich Isfort, Annette Reisinger, Aida-Carmen Soanea und Matthias Diener eröffnete im Stadtsaal die neue Kulturring-Saison mit Werken von Mozart, Mahler, Schönberg und Brahms.
    Das Minguet-Streichquartett mit (von links) Ulrich Isfort, Annette Reisinger, Aida-Carmen Soanea und Matthias Diener eröffnete im Stadtsaal die neue Kulturring-Saison mit Werken von Mozart, Mahler, Schönberg und Brahms. Foto: Harald Langer

    Vier hochkarätige Musikerinnen und Musiker hat der Kulturring Kaufbeuren zum Start der neuen Saison auf die Bühne des Stadtsaals geholt. Das Minguet-Streichquartett wurde 1988 gegründet. Inzwischen ist es international gefragt und trat im vergangenen Jahr zum siebten Mal bei den Salzburger Festspielen auf. Benannt hat sich das Ensemble nach Pablo Minguet, einem spanischen Philosophen des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schönen Künsten zu verschaffen. Dieser Idee verliehen die Künstler auch bei ihrem Gastspiel in Kaufbeuren eindrucksvoll Gestalt.

