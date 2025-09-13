Sonderschau in der Erlebnisausstellung Stilsicher 2.0 in Neugablonz – darum ist Modeschmuck mehr als bloße Dekoration

Opulente Colliers, zarte Perlen oder knallige Neonfarben – die aktuelle Sonderschau der Gablonzer Industrie zeigt: Schmuck kann ein Outfit radikal verändern.