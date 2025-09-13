Stilsicher 2.0 in Neugablonz – darum ist Modeschmuck mehr als bloße Dekoration

„Mode ist vergänglich. Stil niemals.“ Mit diesem berühmten Zitat von Coco Chanel eröffnet die neue Sonderschau „Stilsicher 2.0“ in der Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie in Kaufbeuren-Neugablonz. Kaum ein Satz fasst besser zusammen, worum es den Initiatoren geht: Mode und Schmuck sind mehr als schmückendes Beiwerk. Sie sind Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung und Selbstbewusstsein. Frei nach Yves Saint Laurent lautet die Botschaft: Stil ist Persönlichkeit.
Sonderschau in der Erlebnisausstellung
