Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Modeschmuck in Neugablonz: Die Gablonzer Industrie zeigt ihre Schätze

Sonderschau in der Erlebnisausstellung

Stilsicher 2.0 in Neugablonz – darum ist Modeschmuck mehr als bloße Dekoration

Opulente Colliers, zarte Perlen oder knallige Neonfarben – die aktuelle Sonderschau der Gablonzer Industrie zeigt: Schmuck kann ein Outfit radikal verändern.
Von Katharina Gsöll
    • |
    • |
    • |
    Ein schlichtes Blazer-Outfit in Blautönen wirkt mit Ton-in-Ton-Schmuck klassisch. Mit Neonfarben wird es zum Hingucker.
    Ein schlichtes Blazer-Outfit in Blautönen wirkt mit Ton-in-Ton-Schmuck klassisch. Mit Neonfarben wird es zum Hingucker. Foto: Harald Langer

    „Mode ist vergänglich. Stil niemals.“ Mit diesem berühmten Zitat von Coco Chanel eröffnet die neue Sonderschau „Stilsicher 2.0“ in der Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie in Kaufbeuren-Neugablonz. Kaum ein Satz fasst besser zusammen, worum es den Initiatoren geht: Mode und Schmuck sind mehr als schmückendes Beiwerk. Sie sind Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung und Selbstbewusstsein. Frei nach Yves Saint Laurent lautet die Botschaft: Stil ist Persönlichkeit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden