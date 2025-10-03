Nach Schlaganfall und Reha: Armin Holderried kandidiert wieder als Bürgermeister in Mauerstetten

Armin Holderried wirft seinen Hut wieder in den Ring. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Mauerstetten nun ankündigt, kandidiert er bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 für eine weitere Amtszeit. Er werde – wie bisher auch – bei allen drei Listen der Gemeinde um eine Nominierung bitten.

Schlaganfall überschattet Holderrieds dritte Amtszeit als Bürgermeister

Bereits seit 2008 ist Holderried in Mauerstetten Rathauschef. Seine aktuelle Amtszeit war jedoch von einem Schicksalsschlag geprägt. 2024 erlitt er bei einer Bergtour einen schweren Schlaganfall, in dessen Folge ihm ein lebensbedrohliches Blutgerinnsel entfernt wurde. Daraufhin war lange Zeit unsicher, ob und wann er in sein Amt zurückkehren kann. Im Juni dieses Jahres – rund 13 Monate nach seinem Zusammenbruch und nach langer Reha – hat Holderried die Gemeindegeschäfte wieder aufgenommen.

„Ich bin unendlich froh und dankbar, dass meine Gesundheit nun ein stabiles Niveau erreicht hat und ich wieder den täglichen Herausforderungen des Amtes vollständig gewachsen bin“, schreibt der Bürgermeister im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Die Arbeit bereite ihm große Freude und die Anteilnahme der Dorfgemeinschaft schenke ihm Vertrauen und Zuversicht.

Nach reiflicher Überlegung habe er sich nun entschieden, sich für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister zur Wahl zu stellen.