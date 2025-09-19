Ringen: Nächster Spitzenkampf

Der TSV Westendorf steht in der Regionalliga Bayern vor seinem ersten Auswärtskampf. Anders als in der Vorsaison, als die Ostallgäuer zum Auftakt den TV Geiselhöring knapp in die Schranken gewiesen haben, musste der TSV bei der Heimpremiere zum Saisonstart gegen die Niederbayern eine empfindliche 16:18-Niederlage einstecken. Nun tritt Westendorf beim SC Oberölsbach an.

Westendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberölsbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spitzenkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis