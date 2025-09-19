Ringen: Nächster Spitzenkampf

Der TSV Westendorf steht in der Regionalliga Bayern vor seinem ersten Auswärtskampf. Anders als in der Vorsaison, als die Ostallgäuer zum Auftakt den TV Geiselhöring knapp in die Schranken gewiesen haben, musste der TSV bei der Heimpremiere zum Saisonstart gegen die Niederbayern eine empfindliche 16:18-Niederlage einstecken. Nun tritt Westendorf beim SC Oberölsbach an.
TSV Westendorf auf der Matte
