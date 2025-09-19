Icon Menü
Nächster Spitzenkampf: Ringer des TSV Westendorf sind in Oberölsbach gefordert – in einer ganz besonderen Halle.

TSV Westendorf auf der Matte

Ringen: Nächster Spitzenkampf

Von Stefan Günter
    Knifflig: Vorige Saison wurde auch der Videobeweis beim Kampf zwischen Westendorf und Oberölsbach benötigt. Beide Teams haben nach Auftaktniederlagen in der Regionalliga schon einen gewissen Druck.
    Der TSV Westendorf steht in der Regionalliga Bayern vor seinem ersten Auswärtskampf. Anders als in der Vorsaison, als die Ostallgäuer zum Auftakt den TV Geiselhöring knapp in die Schranken gewiesen haben, musste der TSV bei der Heimpremiere zum Saisonstart gegen die Niederbayern eine empfindliche 16:18-Niederlage einstecken. Nun tritt Westendorf beim SC Oberölsbach an.

