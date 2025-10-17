Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Neue Attraktion im Kaufbeurer Jordanpark: Auf Brachfläche soll großzügige Kneippanlage entstehen

Trotz Finanzmisere

„Eine Stadt darf ja auch schön sein“: Im Kaufbeurer Jordanpark entsteht eine Kneippanlage

Wo früher das Gasthaus „Bad“ stand, soll bald ein großzügiges Wassertretbecken in grüner Umgebung gebaut werden. Woher Kaufbeuren die 283.000 Euro dafür nimmt.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Wo die Johannes-Haag-Straße den Jordanpark im Norden begrenzt und einst das Gasthaus „Bad“ stand, könnte es bald wieder feuchtfröhlich zugehen. Die Stadt plant eine großzügige Kneippanlage und die Begrünung der Brachfläche.
    Wo die Johannes-Haag-Straße den Jordanpark im Norden begrenzt und einst das Gasthaus „Bad“ stand, könnte es bald wieder feuchtfröhlich zugehen. Die Stadt plant eine großzügige Kneippanlage und die Begrünung der Brachfläche. Foto: Harald Langer

    Zur Abwechslung mal erfrischend positive Nachrichten gab es bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Kaufbeurer Stadtrats: Am nördlichen Ende des Jordanparks auf dem Areal des früheren Gasthauses „Bad“ soll ein großzügiges Wassertretbecken entstehen. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, die jetzige Brachfläche zu gestalten und zu bepflanzen. 90 Prozent der auf gut 283.000 Euro kalkulierten Kosten für die Kneippanlage und ihr Umfeld trägt der Freistaat Bayern. Der verbleibende Rest könnte über Spenden finanziert werden, wie Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) ankündigte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden