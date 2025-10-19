Forschungen im Allgäu „Glück des Tüchtigen“: Diese Bilanz für 2025 zieht das Forschungsteam in der Hammerschmiede

Fossile Bäume und ein fast komplettes Pferdeskelett – es war ein außergewöhnliches Grabungsjahr in Pforzen. Madelaine Böhme kündigt neue Erkenntnisse zu Udo an.