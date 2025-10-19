Icon Menü
Paläontologen machen in Pforzen knapp 3000 Funde, darunter zwei fossile Bäume und ein Pferdeskelett

Forschungen im Allgäu

„Glück des Tüchtigen“: Diese Bilanz für 2025 zieht das Forschungsteam in der Hammerschmiede

Fossile Bäume und ein fast komplettes Pferdeskelett – es war ein außergewöhnliches Grabungsjahr in Pforzen. Madelaine Böhme kündigt neue Erkenntnisse zu Udo an.
Von Katharina Gsöll
    Etwa 2000 winzige Reste von Samen oder Kleintieren hat das Grabungsteam heuer mit dem Rotationssieb aus dem Sediment gewaschen.
    Etwa 2000 winzige Reste von Samen oder Kleintieren hat das Grabungsteam heuer mit dem Rotationssieb aus dem Sediment gewaschen. Foto: Matthias Becker

    Es war eine der erfolgreichsten Grabungssaisons der vergangenen Jahre in der Fossilienfundstätte Hammerschmiede bei Pforzen. „Wir hatten einfach das Glück des Tüchtigen“, sagt die Paläontologin Prof. Madelaine Böhme von der Universität Tübingen. Rund sieben Wochen lang haben Wissenschaftlerinnen, Studierende und freiwillige Helfer im Sediment der Tongrube gegraben – mit für die Forschung spannenden Ergebnissen.

