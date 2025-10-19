„Glück des Tüchtigen“: Diese Bilanz für 2025 zieht das Forschungsteam in der Hammerschmiede

Es war eine der erfolgreichsten Grabungssaisons der vergangenen Jahre in der Fossilienfundstätte Hammerschmiede bei Pforzen. „Wir hatten einfach das Glück des Tüchtigen“, sagt die Paläontologin Prof. Madelaine Böhme von der Universität Tübingen. Rund sieben Wochen lang haben Wissenschaftlerinnen, Studierende und freiwillige Helfer im Sediment der Tongrube gegraben – mit für die Forschung spannenden Ergebnissen.
Forschungen im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden