Großeinsatz in Kaufbeurer Wohngebiet: SEK nimmt 26-Jährigen fest

Großeinsatz der Polizei gestern am Freitag (17. Oktober) in Kaufbeuren: Am Abend rückten zahlreiche Einsatzkräfte in den Kaufbeurer Süden aus, auch das SEK war vor Ort.

Laut ersten Informationen der Polizei soll von einer mutmaßlich mit einem Messer bewaffneten Person eine nicht näher genannte Bedrohung ausgegangen sein. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben aber nicht, auch der SEK-Einsatz sei lediglich den Bereich der Wohnung abgelaufen.

Kaufbeuren: Großeinsatz der Polizei am Freitagabend

Nach Polizeiangaben beschäftigte der Mann die Beamten bereits seit Nachmittag. Gegen 18 Uhr rückten dutzende Polizeifahrzeuge und Einsatzkräfte in den Bereich um den Bienenberg in Kaufbeuren aus. Rund um ein Mehrfamilienhaus im Auerbergweg sperrten die Beamten weiträumig ab. Kaufbeurer Anwohner berichteten unterdessen von lauten Sirenen und viel Blaulicht im Süden der Stadt.

Kurz nach 19 Uhr traf zudem ein Spezialkommando aus München ein und rückte in das betreffende Haus vor. Das SEK wurde aus Sicherheitsgründen hinzugezogen, wie es seitens der Polizei heißt.

Blaulicht und Sirenen in Kaufbeuren: SEK-Einsatz in Wohngebiet

Gegen 20 Uhr verließen die Spezialkräfte das Gebäude mit einer festgenommenen Person. Der Einsatz im Kaufbeurer Süden war damit beendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26-jährigen Deutschen, so die Polizei auf Nachfrage der Redaktion.

Die Polizei sperrte den Bereich um ein Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren weiträumig ab. Foto: Nikolas Schäfers

SEK nimmt 26-Jährigen fest: Großeinsatz in Kaufbeuren beendet

Zum genauen Verlauf des Einsatzes war von der Polizei am späten Freitagabend noch nichts Konkretes zu erfahren. In einem Video, das der Redaktion vorliegt, hört man, wie es im Gebäude mehrmals laut knallt. Die Polizei machte dazu bislang keine Angaben.

Als Ursache für den Großeinsatz der Polizei und des Spezialkommandos wurde jedoch ein psychischer Ausnahmezustand genannt. Weitere Informationen zum Einsatz will die Polizei am Samstag bekanntgeben.

