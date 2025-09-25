Icon Menü
Polizeieinsatz in Kaufbeuren-Neugablonz am Montag, 22. September: Schulranzen an Grundschule entwendet

Vorfall an Neugablonzer Grundschule

Böse Überraschung zum Schulanfang in Neugablonz

An der Adalbert-Stifter-Schule in Neugablonz werden Schulranzen entwendet und Schulutensilien daraus gestohlen. Die Polizei ermittelt.
Von Martin Frei
    Wenige Tage nach dem Schulbeginn gab es eine böse Überraschung für einige Schüler an der Adalbert-Stifter-Grundschule in Neugablonz.
    Wenige Tage nach dem Schulbeginn gab es eine böse Überraschung für einige Schüler an der Adalbert-Stifter-Grundschule in Neugablonz. Foto: Arne Dedert/dpa (Symbolbild)

    Wenige Tage nach dem Schulbeginn gab es eine böse Überraschung an der Adalbert-Stifter-Grundschule in Neugablonz. Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Montag um die Mittagszeit mehrere Schulranzen aus dem Aulabereich entwendet. Später wurden sie in der näheren Umgebung der Schule wieder gefunden.

    Die Ranzen sind wieder da, aber Mäppchen und andere Schulutensilien fehlen

    Nach einer Überprüfung der Schulranzen stellte sich allerdings heraus, dass mehrere Mäppchen und diverse andere Schulutensilien fehlten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf eine Summe im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat die Polizei Kaufbeuren aufgenommen, die um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08341/9330 bittet.

