Über Angst, Schulweg und Rollenwechsel Abenteuer Einschulung – das sind die fünf besten Tipps für Familien

Der Schulstart ist für Kinder Abenteuer und Herausforderung. Wie wird aus Aufregung Freude und aus Angst Mut? Eine Kaufbeurer Psychologin hat Tipps für Eltern.