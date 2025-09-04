Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Sechs Jahre mit dem Sportchef auf dem Eis: Max Kislinger hat schon einige Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht – und seine Zukunft beim ESV Kaufbeuren.

Neuer Allrounder beim ESV Kaufbeuren

Eishockey: Sechs Jahre mit dem Sportchef auf dem Eis

Max Kislinger hat schon einige Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht – und seine Zukunft beim ESV Kaufbeuren.
Von Thomas Schreiber
    • |
    • |
    • |
    Heimatverbunden: Max Kislinger freut sich, wieder in Bayern spielen zu können. Beim ESV Kaufbeuren ist der 27-Jährige für den Sturm vorgesehen – aber hat schon in der Defensive ausgeholfen.
    Heimatverbunden: Max Kislinger freut sich, wieder in Bayern spielen zu können. Beim ESV Kaufbeuren ist der 27-Jährige für den Sturm vorgesehen – aber hat schon in der Defensive ausgeholfen. Foto: Thomas Schreiber

    Max Kislinger hat in seiner bisherigen Eishockey-Vita schon einige Standorte kennenlernen dürfen, „doch in der Heimat ist es halt am schönsten“, sagt er. Der gebürtige Garmischer schlüpft auch mal gerne in die traditionelle Lederhose und hofft obendrein auf einen gemeinsamen Besuch mit der Mannschaft auf dem Oktoberfest. Dass Max Kislinger er nun wieder in Bayern Eishockeyspielen darf, war schon sein Ziel. „Da kann man schnell mal einen Abstecher nach Hause oder zu meiner Schwester nach Augsburg machen. Das ging letzte Saison nicht so einfach“, sagt der Neuzugang, der vergangene Spielzeit noch bei den Lausitzer Füchsen unter Vertrag stand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden