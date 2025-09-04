Eishockey: Sechs Jahre mit dem Sportchef auf dem Eis

Max Kislinger hat in seiner bisherigen Eishockey-Vita schon einige Standorte kennenlernen dürfen, „doch in der Heimat ist es halt am schönsten“, sagt er. Der gebürtige Garmischer schlüpft auch mal gerne in die traditionelle Lederhose und hofft obendrein auf einen gemeinsamen Besuch mit der Mannschaft auf dem Oktoberfest. Dass Max Kislinger er nun wieder in Bayern Eishockeyspielen darf, war schon sein Ziel. „Da kann man schnell mal einen Abstecher nach Hause oder zu meiner Schwester nach Augsburg machen. Das ging letzte Saison nicht so einfach“, sagt der Neuzugang, der vergangene Spielzeit noch bei den Lausitzer Füchsen unter Vertrag stand.
Neuer Allrounder beim ESV Kaufbeuren
