So lief Kaufbeurens erste inklusive Bürgerversammlung am Sonntag

Inklusive Bürgerversammlung

Kaufbeurer Bürgerversammlung mit Kinderlachen und Gebärdensprache – Experiment geglückt?

Die Kleinen basteln, die Großen diskutieren. Bei Kaufbeurens erster Sonntagsversammlung ging es um Barrieren am Bahnhof, zu kurze Ampelphasen und hohe Mieten.
Von Katharina Gsöll
    Während OB Stefan Bosse Fragen der Besucherinnen und Besucher beantwortete, übersetzten die Gebärdendolmetscherinnen Ursula Erfurth (Mitte) und Janine Mendoza (rechts). Foto: Harald Langer

    Es war keine Bürgerversammlung wie jede andere. Schon beim Betreten des Stadtsaals wurde klar, dass Kaufbeuren an diesem Sonntagnachmittag etwas Neues wagte. An kleinen Ständen konnten sich Besucherinnen und Besucher zu verschiedenen Themen in der Stadt informieren, untermalt von den Klängen der Stadtkapelle Kaufbeuren. Dazwischen hüpften spielende Kinder umher.

