SpVgg Kaufbeuren und SVO Germaringen verlieren - Stimmen zu den Niederlagen

Nur eine Richtung kannte das von der Allgäuer Zeitung als „Spiel der Woche“ deklarierte Bezirksligaspiel zwischen dem SVO Germaringen und dem SV Mering, das 1:2 endete: nämlich von Süden nach Norden. In der ersten Halbzeit spielte der Tabellenführer vom Lech in diese Richtung, zeigte eindrucksvoll, warum er Spitzenreiter ist und bestimmte mit hohem Pressing und sicherem Kombinationsspiel die Szene. Folgerichtig fiel dann Mitte der ersten Halbzeit der Führungstreffer für die Meringer.
