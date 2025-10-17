Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Top-Duelle voraus: Das sagt Westendorfs Ringerchef

Vor Kämpfen gegen Hallbergmoos

Top-Duelle voraus: Das sagt Westendorfs Ringerchef

Am Wochenende könnte eine Vorentscheidung um die Meisterschaft in der Ringer-Regionalliga Bayern fallen. Vor dem Duell mit Hallbergmoos spricht TSV-Chef Prestele.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Ringerchef Klaus Prestele vom TSV Westendorf ist schon voller Vorfreude auf den großen Abend in der Sparkassen-Arena.
    Ringerchef Klaus Prestele vom TSV Westendorf ist schon voller Vorfreude auf den großen Abend in der Sparkassen-Arena. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Am Samstagabend sind die Augen in der Regionalliga Bayern auf einen Kampf gerichtet: In der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick steht um 19.30 Uhr das Topduell zwischen Westendorf und Hallbergmoos auf dem Programm. Hitzige, spannende und von Emotionen geprägte Momente sind vorprogrammiert. Wir sprachen im Vorfeld mit TSV-Abteilungsleiter Klaus Prestele.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden