Top-Duelle voraus: Das sagt Westendorfs Ringerchef

Am Samstagabend sind die Augen in der Regionalliga Bayern auf einen Kampf gerichtet: In der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick steht um 19.30 Uhr das Topduell zwischen Westendorf und Hallbergmoos auf dem Programm. Hitzige, spannende und von Emotionen geprägte Momente sind vorprogrammiert. Wir sprachen im Vorfeld mit TSV-Abteilungsleiter Klaus Prestele.
Vor Kämpfen gegen Hallbergmoos
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden