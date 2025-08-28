Icon Menü
Trimm-dich-Pfade in Kaufbeuren: Fitnesstraining an der frischen Luft – jederzeit

Sommer-Serie Kaufbeuren: Kraftorte

Zwischen Bäumen und Barren: Auf den Spuren der Trimm-dich-Bewegung in Kaufbeuren

Der Trimm-dich-Boom liegt lange zurück. Trotzdem ist der Pfad im Klosterwald mehr als Nostalgie. Seit 1973 verbindet er Fitnesstraining mit Naturerlebnissen.
Von Katharina Gsöll
    Unter den alten Bäumen im Kaufbeurer Klosterwald liegt ein Stück deutscher Sportgeschichte: 1973 wurde der Trimm-dich-Pfad eröffnet. 
    Unter den alten Bäumen im Kaufbeurer Klosterwald liegt ein Stück deutscher Sportgeschichte: 1973 wurde der Trimm-dich-Pfad eröffnet.  Foto: Katharina Gsöll

    Es sind Ferien und manche schlafen an diesem frühen Sonntagvormittag vielleicht noch. Einige Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer sind aber schon sportlich unterwegs. Läuferinnen, Spaziergänger, Mountainbiker und spielende Kinder genießen den Sommertag im Kaufbeurer Klosterwald gleichermaßen. Hier, zwischen alten Bäumen, liegt ein Stück deutscher Sportgeschichte: der Trimm-dich-Pfad, eröffnet 1973. Seitdem zieht er Menschen an, die Gesundheit, Training und Natur verbinden wollen. Wer einmal hier unterwegs war, weiß: Dieser Waldweg macht Lust auf Bewegung – ohne Smartphone-Apps oder Mitgliedsbeiträge, jederzeit, ohne Öffnungszeiten.

