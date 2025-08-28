Sommer-Serie Kaufbeuren: Kraftorte Zwischen Bäumen und Barren: Auf den Spuren der Trimm-dich-Bewegung in Kaufbeuren

Der Trimm-dich-Boom liegt lange zurück. Trotzdem ist der Pfad im Klosterwald mehr als Nostalgie. Seit 1973 verbindet er Fitnesstraining mit Naturerlebnissen.