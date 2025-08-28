Zwischen Bäumen und Barren: Auf den Spuren der Trimm-dich-Bewegung in Kaufbeuren

Es sind Ferien und manche schlafen an diesem frühen Sonntagvormittag vielleicht noch. Einige Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer sind aber schon sportlich unterwegs. Läuferinnen, Spaziergänger, Mountainbiker und spielende Kinder genießen den Sommertag im Kaufbeurer Klosterwald gleichermaßen. Hier, zwischen alten Bäumen, liegt ein Stück deutscher Sportgeschichte: der Trimm-dich-Pfad, eröffnet 1973. Seitdem zieht er Menschen an, die Gesundheit, Training und Natur verbinden wollen. Wer einmal hier unterwegs war, weiß: Dieser Waldweg macht Lust auf Bewegung – ohne Smartphone-Apps oder Mitgliedsbeiträge, jederzeit, ohne Öffnungszeiten.
Sommer-Serie Kaufbeuren: Kraftorte
