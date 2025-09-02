Ringen: Ein Trio mit überragender Bilanz

In der vergangenen Saison zählte ein Trio zu den Punktegaranten des TSV Westendorf. Obendrein kassierten die drei Ringer besonders bei den Heimkämpfen in der Sparkassenarena im Bürgerhaus Alpenblick bei ihren Auftritten frenetischen Beifall. Und das kann erst einmal so bleiben: Denn die ausländischen Verstärkungen Avgustin Spasov, Bohdan Kabyn und Georgi Ivanov werden den Westendorfer Ringern auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern zur Verfügung stehen.

