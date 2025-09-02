Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Trio mit überragender Bilanz: Der TSV Westendorf kann auch nächste Saison in der Ringer-Regionalliga Bayern mit Georgi Ivanov, Bohdan Kabyn und Avgustin Spasov.

TSV Westendorf verlängert mit Sieggaranten

Ringen: Ein Trio mit überragender Bilanz

Der TSV Westendorf kann auch nächste Saison mit Georgi Ivanov, Bohdan Kabyn und Avgustin Spasov. Die drei Sieggaranten gehen erneut für die „Macht aus dem Allgäu“ in der Regionalliga auf die Matte.
Von Stefan Günter
    • |
    • |
    • |
    Bohdan Kabyn siegte vorige Saison 13 Mal für den TSV Westendorf.
    Bohdan Kabyn siegte vorige Saison 13 Mal für den TSV Westendorf. Foto: Harald Langer

    In der vergangenen Saison zählte ein Trio zu den Punktegaranten des TSV Westendorf. Obendrein kassierten die drei Ringer besonders bei den Heimkämpfen in der Sparkassenarena im Bürgerhaus Alpenblick bei ihren Auftritten frenetischen Beifall. Und das kann erst einmal so bleiben: Denn die ausländischen Verstärkungen Avgustin Spasov, Bohdan Kabyn und Georgi Ivanov werden den Westendorfer Ringern auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern zur Verfügung stehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden