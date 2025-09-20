Udo-Wanderausstellung: Die Urzeit kehrt nach Pforzen zurück

Nach Jahren auf Wanderschaft und rund einem Dutzend Stationen in ganz Süddeutschland ist die Ausstellung „Udo und die Hammerschmiede“ an ihren Ursprungsort zurückgekehrt. Die Schau über die Fossilienfunde in der nahegelegenen Tongrube, allen voran Überreste des ersten bekannten aufrecht gehenden Menschenaffen „Danuvius guggenmosi“, Spitzname: Udo, wurde wieder im alten Feuerwehrwehrhaus in Pforzen aufgebaut. Der Besuch lohnt sich auch für Interessierte, die die Ausstellung schon gesehen haben. Denn der Udo-Freundeskreis hat die Präsentation mit Unterstützung von Wissenschaftlern der Universität Tübingen erweitert und aktualisiert.

Martin Frei

87666 Pforzen

Urzeit