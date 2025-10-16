Transporter kollidieren auf B16: Ein Verletzter nach Unfall bei Pforzen

Am frühen Mittwochmorgen sind auf der B16 bei Pforzen (Kreis Ostallgäu) zwei Transporter zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde einer der beiden Fahrer verletzt, teilt die Polizei mit.

Unfall beim Abbiegen: Transporter kollidieren auf B16

Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich der Bundesstraße 16 und der Staatsstraße 2015. Ein 64-Jähriger war laut Polizeiangaben mit seinem Transporter auf der B16 von Ingenried in Richtung Pforzen unterwegs.

An der Einmündung zur Staatsstraße 2015 wollte er nach links in Richtung Bad Wörishofen abbiegen. Dabei nahm er jedoch einem von rechts kommenden 44-jährigen Transporterfahrer die Vorfahrt.

Transporterfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Die beiden Transporter kollidierten anschließend miteinander. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der 44-Jährige wurde Polizeiangaben zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 64-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war der Einmündungsbereich zeitweise gesperrt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Ostallgäu

Landrätin: Maria Rita Zinnecker

Fläche: 1.394,43 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Marktoberdorf

Städte: Marktoberdorf, Füssen, Buchloe

Einwohner: 142.047 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 2082 Meter

Tiefster Punkt: 578 Meter

Kreisgliederung: 45 Gemeinden

Autokennzeichen: OAL, FÜS, MOD

Ausflugsziele (eine Auswahl): Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, Forggensee, Reptilienzoo Scheidegg, Elbsee, Eisenbahnmuseum Marktoberdorf, Lechfälle Füssen, Baumwipfelpfad Füssen

Homepage: https://www.landkreis-ostallgaeu.de