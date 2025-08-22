Sechs Menschen bei Unfall auf der wichtigsten Bundesstraße im Allgäu verletzt

Am späten Nachmittag hat es einen Unfall mit mehreren Verletzten auf der B12 bei Germaringen (Kreis Ostallgäu) gegeben: Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Auto auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Kempten kurz nach dem Parkplatz Weinhausen auf die Gegenfahrbahn.

In diesem Bereich ist die B12 in Richtung Kempten einspurig und in die Gegenrichtig zweispurig ausgebaut. Der Autofahrer fuhr zeitweise komplett auf der linken Seite, also auf der rechten Spur des Gegenverkehrs.

Auffahrunfall auf der wichtigsten Bundesstraße im Allgäu

Dort kamen dem Fahrzeug zwei Autos entgegen. Die beiden Fahrzeuge, in denen insgesamt sechs Menschen saßen, konnten dem Geisterfahrer gerade noch ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Durch das Ausweichmanöver fuhren die beiden Autos jedoch aufeinander auf. Alle sechs Mitfahrer erlitte leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte eine vierköpfige Familie vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unfall auf der B12: Polizei ermittelt gegen Geisterfahrer

Das Auto des Geisterfahrers wurde nicht in den Zusammenstoß verwickelt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 40.000 Euro.

Die ersten Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass der 51-jährige Unfallverursacher mutmaßlich am Steuer eingeschlafen war. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn. Die B12 war in Fahrtrichtung München für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

