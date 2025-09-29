Zwei Menschen bei Unfall nahe Kaufbeuren verletzt

Zwischen Schlingen und Pforzen bei Kaufbeuren hat es am Montag einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde den Beamten der Unfall gegen 15.35 Uhr gemeldet.

Unfall bei Pforzen: Zwei Menschen verletzt

Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Menschen leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Bergung dauerte am frühen Abend noch an.

Weitere Informationen folgen.

