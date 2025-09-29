Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Unfall heute am Montag (29.9.2025) zwischen Schlingen und Pfrozen: Zwei Verletzte

Kreis Ostallgäu

Zwei Menschen bei Unfall nahe Kaufbeuren verletzt

Zwischen Schlingen und Pforzen bei Kaufbeuren hat es am Montag einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Was bislang dazu bekannt ist.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Nahe Kaufbeuren sind am Montagnachmittag drei Fahrzeuge zusammengestoßen.
    Nahe Kaufbeuren sind am Montagnachmittag drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Schlingen und Pforzen bei Kaufbeuren hat es am Montag einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde den Beamten der Unfall gegen 15.35 Uhr gemeldet.

    Unfall bei Pforzen: Zwei Menschen verletzt

    Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Menschen leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Bergung dauerte am frühen Abend noch an.

    Weitere Informationen folgen.

    Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden