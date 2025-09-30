Zwei Menschen bei Unfall nahe Kaufbeuren verletzt

Einen schweren Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat es am Montagnachmittag zwischen Leinau und Schlingen bei Kaufbeuren gegeben. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine 57-jährige Autofahrerin nicht, dass die 26-jährige Fahrerin im Wagen vor ihr abbremste. Es kam zu einem Auffahrunfall.

Unfall bei Pforzen: Zwei Menschen verletzt

Infolge des Zusammenstoßes wurde das Auto der jüngeren Frau auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es frontal mit einem Lieferwagen zusammenstieß.

Die 26-Jährige sowie der 24-jährige Fahrer des Lieferwagens erlitten mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Weiterer Unfall im Ostallgäu

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Die Straße wurde bei dem Unfall stark verschmutzt. Zur Reinigung der Fahrbahn sowie der Bergung der Fahrzeuge blieb die Straße vier Stunden lang gesperrt.

Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren Pforzen und Schlingen leiteten den Verkehr von der Straße ab. 16 Feuerwehrler waren dafür im Einsatz.

