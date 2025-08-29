Icon Menü
Zwei Wochen lang vermisst: Junge Frau aus Kaufbeuren ist wieder aufgetaucht

Polizei Kaufbeuren

Seit zwei Wochen vermisst: Junge Frau aus Kaufbeuren ist wieder aufgetaucht

Eine junge Frau aus Kaufbeuren wurde zwei Wochen lang gesucht. Jetzt ist die 20-Jährige wieder zurück.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Eine seit knapp zwei Wochen vermisste Kaufbeurerin ist wieder aufgetaucht.
    Eine seit knapp zwei Wochen vermisste Kaufbeurerin ist wieder aufgetaucht. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Eine 20 Jahre alte Frau aus Kaufbeuren ist nach einer Vermisstensuche wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die junge Frau wurde seit Sonntag, 10. August, gesucht. Über ihren Zustand ist nichts bekannt.

