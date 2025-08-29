Seit zwei Wochen vermisst: Junge Frau aus Kaufbeuren ist wieder aufgetaucht

Eine 20 Jahre alte Frau aus Kaufbeuren ist nach einer Vermisstensuche wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die junge Frau wurde seit Sonntag, 10. August, gesucht. Über ihren Zustand ist nichts bekannt.
Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren
- Einwohner: 48.155 (31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Stefan Bosse (CSU)
- Lage: 678 Meter ü. NHN
- Fläche: 40,02 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kaufbeuren: Stadtmuseum Kaufbeuren, Eishockey-Team ESV Kaufbeuren (DEL2), Fünfknopfturm, Kunsthaus Kaufbeuren, Brauereiberg, Fliegerhorst Kaufbeuren
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kaufbeuren: Tänzelfest, Altstadtsommer
- Homepage: www.kaufbeuren.de
