Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Wechsel am Kaufbeurer Fliegerhorst: Lara Hiltensperger folgt auf Benjamin Dempfle als Presseoffizier

Adlerauge, Bienen, Seniorenweihnacht

Wechsel in der Pressestube am „schönsten Standort der Luftwaffe“

Presseoffizier Benjamin Dempfle verlässt den Kaufbeurer Fliegerhorst: Seine Highlights und eine wirklich unliebsame Schlagzeile. Wer tritt die Nachfolge an?
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Benjamin Dempfle verlässt den Fliegerhorst nach elf Jahren als Standortsprecher. Unter anderem der Tag der Bundeswehr 2023 trug auch seine Handschrift.
    Benjamin Dempfle verlässt den Fliegerhorst nach elf Jahren als Standortsprecher. Unter anderem der Tag der Bundeswehr 2023 trug auch seine Handschrift. Foto: Mathias Wild/Alexander Bernhard (Archivbilder)

    Sie geben dem Fliegerhorst ein Gesicht, verantworten die Verbandszeitschrift Adlerauge, informieren über Neuigkeiten hinter dem Kasernentor und bei der engen Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Stadt: die Presseoffiziere am Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe, Abteilung Süd. Dort gibt es nun einen Wechsel. Auf Benjamin Dempfle (36) folgt Lara Hiltensperger (28).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden