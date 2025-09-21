Wechsel in der Pressestube am „schönsten Standort der Luftwaffe“

Sie geben dem Fliegerhorst ein Gesicht, verantworten die Verbandszeitschrift Adlerauge, informieren über Neuigkeiten hinter dem Kasernentor und bei der engen Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Stadt: die Presseoffiziere am Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe, Abteilung Süd. Dort gibt es nun einen Wechsel. Auf Benjamin Dempfle (36) folgt Lara Hiltensperger (28).

