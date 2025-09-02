Wegen Taubenfütterung? Rattenfamilie tummelt sich an Parkplatz in Kaufbeuren

Wie eine Rattenfamilie wächst und gedeiht, beobachtet ein Kaufbeurer am Parkplatz des Forettle-Centers. Die Horde Nager, der einige Jungtiere angehören, fühlt sich in direkter Nachbarschaft zum Mühlbach offenbar pudelwohl. Das liegt nach Ansicht des Mannes, der nicht namentlich genannt werden möchte, nicht zuletzt am Futterangebot. An der Werbetafel werde nämlich regelmäßig Taubenfutter gestreut – obwohl eine städtische Verordnung das untersagt. Das ziehe seinen Beobachtungen nach nun auch Ratten an. Eine Lösung des tierischen Problems scheint nicht ganz einfach.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87600 Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vogelfutter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis