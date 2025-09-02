Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Wegen Taubenfütterung? Rattenfamilie tummelt sich an Parkplatz in Kaufbeuren

Ratten in Kaufbeuren

Wegen Taubenfütterung? Rattenfamilie tummelt sich an Parkplatz in Kaufbeuren

Eigentlich will ein Verein nur verhindern, dass Stadttauben verhungern. Nun knabbern am Forettle aber offenbar Ratten am Vogelfutter. Wie die Stadt reagiert.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Ratten tummeln sich am Parkplatz des Kaufbeurer Forettle-Centers, in direkter Nachbarschaft zum Mühlbach.
    Ratten tummeln sich am Parkplatz des Kaufbeurer Forettle-Centers, in direkter Nachbarschaft zum Mühlbach. Foto: privat

    Wie eine Rattenfamilie wächst und gedeiht, beobachtet ein Kaufbeurer am Parkplatz des Forettle-Centers. Die Horde Nager, der einige Jungtiere angehören, fühlt sich in direkter Nachbarschaft zum Mühlbach offenbar pudelwohl. Das liegt nach Ansicht des Mannes, der nicht namentlich genannt werden möchte, nicht zuletzt am Futterangebot. An der Werbetafel werde nämlich regelmäßig Taubenfutter gestreut – obwohl eine städtische Verordnung das untersagt. Das ziehe seinen Beobachtungen nach nun auch Ratten an. Eine Lösung des tierischen Problems scheint nicht ganz einfach.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden