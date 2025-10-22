Wendemanöver auf der wichtigsten Bundesstraße im Allgäu hat Folgen für Autofahrerin

Mangelnde Geduld und ein Wendemanöver auf der B12 zwischen Germaringen und Kaufbeuren haben für eine Autofahrerin nun ein Nachspiel.

Stau an Baustellenampel auf B12: Autofahrerin wendet einfach

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Baufirma am Dienstagmittag eine Kurzzeitbaustelle auf der B12 eingerichtet und den Verkehr mit einer Baustellenampel reguliert. Dadurch, so die Polizei, seien kurzzeitige Stauungen entstanden, die die ungeduldige Autofahrerin dazu bewegt haben, auf der durchgehenden Fahrbahn zu wenden.

Wendemanöver auf B12 bei Kaufbeuren: Fahrverbot und Bußgeld

Da zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr unterwegs war, sei glücklicherweise niemand gefährdet worden, so die Polizei weiter. Trotzdem hat das Wendemanöver nun Konsequenzen für die Frau. Sie muss ihren Führerschein für einen Monat abgeben und erwartet zudem ein Bußgeld.

Weitere Meldungen aus Kaufbeuren lesen Sie unter diesem Link.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren