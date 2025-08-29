Icon Menü
Zukunft des Kaufbeurer Bahnhofs: Versprechen oder unerfüllte Hoffnung?

Meinung

Kaufbeurer Bahnhof: Ganz große Pläne, ganz kleine Schritte

Nach einem Treffen zwischen Bahn und Stadt werden monumentale Pläne für den maroden Kaufbeurer Bahnhof formuliert. Alles prima, aber das gab es schon häufiger.
Alexander Vucko
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Der Kaufbeurer Bahnhof ist kein Glanzstück - mit Blick auf die Geschichte wird sich daran sobald wohl nichts ändern.
    Der Kaufbeurer Bahnhof ist kein Glanzstück - mit Blick auf die Geschichte wird sich daran sobald wohl nichts ändern. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Verspätungen und Ausfälle sind bei der Deutschen Bahn an der Tagesordnung. Was für den Fahrplan gilt, ist bei Investitionen in die Bahnhöfe leider erst recht Realität. Ein attraktiverer Kaufbeurer Bahnhof oder wenigstens barrierefreie Bahnsteige - trotz vieler Anläufe über so viele Jahre Fehlanzeige. Stattdessen geht der Verfall weiter. Dass der Bahn-Gipfel mit Vertretern von Stadt und Bahn sowie einem Investor schnell etwas ändert, darf zumindest bezweifelt werden.

