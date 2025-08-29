Kaufbeurer Bahnhof: Ganz große Pläne, ganz kleine Schritte

Verspätungen und Ausfälle sind bei der Deutschen Bahn an der Tagesordnung. Was für den Fahrplan gilt, ist bei Investitionen in die Bahnhöfe leider erst recht Realität. Ein attraktiverer Kaufbeurer Bahnhof oder wenigstens barrierefreie Bahnsteige - trotz vieler Anläufe über so viele Jahre Fehlanzeige. Stattdessen geht der Verfall weiter. Dass der Bahn-Gipfel mit Vertretern von Stadt und Bahn sowie einem Investor schnell etwas ändert, darf zumindest bezweifelt werden.
Meinung
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden