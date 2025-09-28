Icon Menü
Ansturm beim Tag der Offenen Tür in Kemptens zehnter Grundschule

Zehnte Grundschule in Kempten

Ansturm auf die neue Kemptener Grundschule

Über 3000 Menschen strömen zum Tag der offenen Tür an den Aybühlweg. Pädagogisch und technisch gilt das Haus als „Modell für kommende Jahrzehnte“.
Von Jochen Sentner
    Die Einweihungsfeier geriet zu einem fröhlichen Fest für die Kinder und ihre erwachsenen Gäste.
    Die Einweihungsfeier geriet zu einem fröhlichen Fest für die Kinder und ihre erwachsenen Gäste. Foto: Ralf Lienert

    Was für ein Gewumsel. Vor dem Eingang zur zehnten Grundschule stehen die Menschen Schlange am Grillwagen, in der Turnhalle fliegen Bälle, Kinder balancieren über Hindernisse. In der Mensa ist kaum ein Platz frei vor lauter Kaffee-Gästen, die sich auf den kleinen Stühlen einrichten. Aus den Klassenzimmern ertönen Ahhhs und Ohhhs. Der meistgehörte Satz am Tag der offenen Tür: „Hier möchte man selbst nochmal zur Schule gehen.“

