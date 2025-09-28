Ansturm auf die neue Kemptener Grundschule

Was für ein Gewumsel. Vor dem Eingang zur zehnten Grundschule stehen die Menschen Schlange am Grillwagen, in der Turnhalle fliegen Bälle, Kinder balancieren über Hindernisse. In der Mensa ist kaum ein Platz frei vor lauter Kaffee-Gästen, die sich auf den kleinen Stühlen einrichten. Aus den Klassenzimmern ertönen Ahhhs und Ohhhs. Der meistgehörte Satz am Tag der offenen Tür: „Hier möchte man selbst nochmal zur Schule gehen.“

