Im Berufsalltag verteidigt sie Menschen, in ihrer Freizeit hört sie „True Crime“

Im Alter von neun Jahren reifte der erste Berufswunsch in Anna Kriwitsch. Als Mädchen verfolgte sie interessiert einen Termin ihrer Familie bei einem Anwalt. „Ich war neugierig und stellte mir vor, wie nützlich es wäre, wenn man das alles selber wüsste.“ Die Neugier hat sie sich bewahrt. Nach dem G8-Abitur am Hildegardis-Gymnasium entschied sie sich im Jahr 2011 fürs Jura-Studium an der Uni Augsburg. Seit Kurzem ist die Juristin Vorsitzende des Anwaltsvereins Kempten, der auch in Sonthofen präsent ist.

