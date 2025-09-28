Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Bahneinwand sorgt für Verzögerung im Kemptener Flächennutzungsplan

Gewerbe- und Bauflächen in Kempten

Flächennutzungsplan: Nach spätem Bahneinspruch erneute Auslegung nötig

Unternehmen beansprucht überraschend Gewerbeareal für eigene Zwecke. Auch die B12-Variante und Handels-Erweiterungen werden berücksichtigt.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Um Gewerbegebiete ging es erneut bei einer Diskussion zum Kemptener Flächennutzungsplan. Der Entwurf wird erneut ausgelegt.
    Um Gewerbegebiete ging es erneut bei einer Diskussion zum Kemptener Flächennutzungsplan. Der Entwurf wird erneut ausgelegt. Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Die Wörter „spät“ und „Bahn“ fallen oft im gleichen Satz. Das bezieht sich allerdings nicht nur auf Zugverbindungen. In Abstimmungen mit dem Konzern sind auch Kommunen Wartezeiten und überraschende Kurswechsel gewohnt. Aktuelles Beispiel: Der Kemptener Flächennutzungsplan, an dem seit Jahren gefeilt wird. Nach einer wiederholten Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden ist dem Staatsunternehmen nun aufgefallen, dass es ein Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs für eigene Zwecke benötigen könnte. Die Folge: Ein weiterer Verfahrensschritt ist notwendig, wieder erfolgt eine öffentliche Auslegung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden