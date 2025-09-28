Flächennutzungsplan: Nach spätem Bahneinspruch erneute Auslegung nötig

Die Wörter „spät“ und „Bahn“ fallen oft im gleichen Satz. Das bezieht sich allerdings nicht nur auf Zugverbindungen. In Abstimmungen mit dem Konzern sind auch Kommunen Wartezeiten und überraschende Kurswechsel gewohnt. Aktuelles Beispiel: Der Kemptener Flächennutzungsplan, an dem seit Jahren gefeilt wird. Nach einer wiederholten Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden ist dem Staatsunternehmen nun aufgefallen, dass es ein Gelände in der Nähe des Hauptbahnhofs für eigene Zwecke benötigen könnte. Die Folge: Ein weiterer Verfahrensschritt ist notwendig, wieder erfolgt eine öffentliche Auslegung.

