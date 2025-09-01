Behinderungen an der Anschlussstelle Durach

Die Autobahn GmbH erneuert an der Anschlussstelle Durach der A980 Asphaltschichten. Dazu sind in dieser Woche bis Donnerstagmittag die Rampen auf der Südseite voll gesperrt. Zusätzlich wird die A980 im Bereich der Anschlussstellenäste auf einen Fahrstreifen reduziert. Während der Sperrung wird der Verkehr auf der A980 zu den benachbarten Anschlussstellen geleitet.

Am Kreisverkehr wird noch bis 12. September gearbeitet

Die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr am Knotenpunkt Sulzberg-See/Gewerbepark Sulzberg schreiten derweil voran. Bis Freitag, 12. September, soll der neue Kreisels der OA6 fertig werden. Der Verkehr fließe in dem Bereich weiterhin, heißt es vom Landratsamt: Sämtliche Fahrbeziehungen am Knotenpunkt werden über eigens eingerichtete Baustraßen aufrecht erhalten – sowohl in Nord-Süd-Richtung über den Gewerbepark als auch in Richtung See oder in den Gewerbepark.