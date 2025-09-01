Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Bauarbeiten an der A980: Behinderungen bei Durach

Arbeiten an der A980 im Oberallgäu

Behinderungen an der Anschlussstelle Durach

Autobahn GmbH erneuert Asphalt an den Rampen zur A980. Jetzt ist die Südseite an der Reihe. Auch am Kreisverkehr bei Sulzberg/See geht es voran.
Von Dominik Riedle
    • |
    • |
    • |
    Die Fahrbahnen der Rampen an der Anschlussstelle Durach zur A980 werden erneuert. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.
    Die Fahrbahnen der Rampen an der Anschlussstelle Durach zur A980 werden erneuert. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Foto: Matthias Becker

    Die Autobahn GmbH erneuert an der Anschlussstelle Durach der A980 Asphaltschichten. Dazu sind in dieser Woche bis Donnerstagmittag die Rampen auf der Südseite voll gesperrt. Zusätzlich wird die A980 im Bereich der Anschlussstellenäste auf einen Fahrstreifen reduziert. Während der Sperrung wird der Verkehr auf der A980 zu den benachbarten Anschlussstellen geleitet.

    Am Kreisverkehr wird noch bis 12. September gearbeitet

    Die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr am Knotenpunkt Sulzberg-See/Gewerbepark Sulzberg schreiten derweil voran. Bis Freitag, 12. September, soll der neue Kreisels der OA6 fertig werden. Der Verkehr fließe in dem Bereich weiterhin, heißt es vom Landratsamt: Sämtliche Fahrbeziehungen am Knotenpunkt werden über eigens eingerichtete Baustraßen aufrecht erhalten – sowohl in Nord-Süd-Richtung über den Gewerbepark als auch in Richtung See oder in den Gewerbepark.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden