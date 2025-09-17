Haus am Kemptener Hildegardplatz ist eingehüllt: Was passiert unter der Plane?

Aus etwa 15 Metern Höhe tut sich ein weiter Blick auf über den sonnenbeschienenen Hildegardplatz und Richtung Basilika. Wegen der imposanten Aussicht sind Handwerker freilich nicht auf dem Dach des Hauses neben dem Eiscafé Europa. Die Zimmerei Heinzelmann ist vielmehr dabei, den Dachstuhl zu sanieren und mit einer Dämmung zu versehen. Im Auftrag der VR-Bank Kempten-Oberallgäu, der das Gebäude gehört, erhält in den kommenden Wochen auch die Fassade einen neuen Anstrich.
Bauen in Kempten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden