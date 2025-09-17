Icon Menü
Spektakuläre Baustellen in Kempten: Was passiert hier am Hildegardplatz?

Bauen in Kempten

Haus am Kemptener Hildegardplatz ist eingehüllt: Was passiert unter der Plane?

Das Haus der VR-Bank am Hildegardplatz in Kempten ist aktuell eingehüllt. Die Baumaßnahmen mitten in Kempten sorgen für eine spektakuläre Optik. Auch Parkplätze fallen weg.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Entfernt erinnert dieser Dachstuhl an eine Verhüllungsaktion à la Christo.
    Entfernt erinnert dieser Dachstuhl an eine Verhüllungsaktion à la Christo. Foto: Ralf Lienert

    Aus etwa 15 Metern Höhe tut sich ein weiter Blick auf über den sonnenbeschienenen Hildegardplatz und Richtung Basilika. Wegen der imposanten Aussicht sind Handwerker freilich nicht auf dem Dach des Hauses neben dem Eiscafé Europa. Die Zimmerei Heinzelmann ist vielmehr dabei, den Dachstuhl zu sanieren und mit einer Dämmung zu versehen. Im Auftrag der VR-Bank Kempten-Oberallgäu, der das Gebäude gehört, erhält in den kommenden Wochen auch die Fassade einen neuen Anstrich.

