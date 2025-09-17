Bauen in Kempten Haus am Kemptener Hildegardplatz ist eingehüllt: Was passiert unter der Plane?

Das Haus der VR-Bank am Hildegardplatz in Kempten ist aktuell eingehüllt. Die Baumaßnahmen mitten in Kempten sorgen für eine spektakuläre Optik. Auch Parkplätze fallen weg.