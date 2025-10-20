"Kombinieren und kassieren": Der heutige Gewinner kommt aus dem Raum Kempten

„Ja, gibt‘s des?“ Das war die erste Reaktion von Georg Hörmann aus Altusried. Der 67-Jährige hat beim Bilderrätsel "Kombinieren und kassieren" der Allgäuer Zeitung mitgemacht und das erste Mal in seinem Leben auch etwas gewonnen. Obwohl: Eigentlich macht er jeden Tag mit, die Nummer der Allgäuer Zeitung hat er sogar eingespeichert. Auch von den Lösungsworten hat der Schreinermeister eine Liste angelegt.

Mit dem Lösungswort „Fruchtfliege“ traf der Gewinner aus Altusried genau ins Schwarze

Dass er mit der Lösung „Fruchtfliege“ diesmal genau ins Schwarze getroffen hat, ist für ihn ein extremer Zufall. Denn viel Hoffnung auf einen Gewinn hatte er sich eigentlich nicht gemacht. „Fast wie ein Sechser im Lotto“, sagt er lachend. Den Anruf hat übrigens seine Erika für ihn angenommen, denn er stand da gerade auf dem Dach wegen einer neuen Isolierung.

Vom Gewinn will er sich die „Superschnee-Karte“ gönnen

Und was hat Georg Hörmann nun eigentlich mit den 1000 Euro vor? „Ich freue mich schon riesig auf die neue Skisaison. Denn vom Gewinn gönne ich mir die ‚Superschnee‘-Karte“, sagt Hörmann. Skifahren ist nämlich schon seit Kindheitstagen seine große Leidenschaft. Sein Vater hat früher sogar Ski verkauft. Dem Gewinner sind jedenfalls für diese Saison ausreichend Schnee und schöne Abfahrten in den Allgäuer Bergen zu wünschen - und dass er heuer sogar mehr Skitage schafft als in der vergangenen Saison. Da war er immerhin auch schon über 50 Mal auf der Skipiste.

