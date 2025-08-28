Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Cambomare Kempten: So sieht das Bad nach dem aktuellen Umbau aus

Bade- und Saunawelt in Kempten

Sommer mit Umbau – so sieht das Cambomare in Zukunft aus

Die Gastronomie im Bad ist noch bis Ende Oktober eingeschränkt. Zusätzliche Neuerungen sind geplant. Personal wird weiter gesucht.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Cambomare-Leiterin Stefanie Schmücker im Gastro-Bereich, der zurzeit umgebaut wird. Das Foto zeigt den gewünschten späteren Zustand.
    Cambomare-Leiterin Stefanie Schmücker im Gastro-Bereich, der zurzeit umgebaut wird. Das Foto zeigt den gewünschten späteren Zustand. Foto: Matthias Becker

    Unterm Tonnendach des Cambomare ist es schon am Vormittag dämpfig. Trotz der Schwüle werkelt ein Trupp Arbeiter auf der Galerie oberhalb der Becken, wo früher die „Stiefelgastronomie“ ihren Platz hatte – also die Bewirtung auch für Gäste, die nicht barfüßig in die Bade- oder Saunawelt wollten. Das Modell hat sich nicht gerechnet. Mehr Raum für die Badegäste entsteht derzeit auf 280 Quadratmetern Fläche (wir berichteten). Und das Cambomare steht vor weiteren Veränderungen in Bereichen, die mittlerweile 22 Jahre auf dem Buckel haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden