Sommer mit Umbau – so sieht das Cambomare in Zukunft aus

Unterm Tonnendach des Cambomare ist es schon am Vormittag dämpfig. Trotz der Schwüle werkelt ein Trupp Arbeiter auf der Galerie oberhalb der Becken, wo früher die „Stiefelgastronomie“ ihren Platz hatte – also die Bewirtung auch für Gäste, die nicht barfüßig in die Bade- oder Saunawelt wollten. Das Modell hat sich nicht gerechnet. Mehr Raum für die Badegäste entsteht derzeit auf 280 Quadratmetern Fläche (wir berichteten). Und das Cambomare steht vor weiteren Veränderungen in Bereichen, die mittlerweile 22 Jahre auf dem Buckel haben.
Bade- und Saunawelt in Kempten
