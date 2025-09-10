Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Christian Briendl kandidiert für das Bürgermeisteramt im Oberallgäuer Haldenwang

Bürgermeisterkandidat in Haldenwang

CSU Haldenwang schickt Christian Briendl ins Rennen um das Bürgermeisteramt

47-Jähriger will auf den Sessel des Haldenwanger Rathauschefs. Was der Börwanger im Fall seiner Wahl für die Gemeinde vorhat.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Christian Briendl will Bürgermeister in Haldenwang werden.
    Christian Briendl will Bürgermeister in Haldenwang werden. Foto: Martina Diemand

    Die Nominierung war zum Jahresende geplant, doch der Kommunalwahlkampf nimmt bereits Fahrt auf. Deswegen hat der CSU-Ortsverband Haldenwang jetzt seinen Bürgermeisterkandidaten auf den Schild gehoben: Einstimmig fiel die Wahl auf Ortsvorsitzenden Christian Briendl. Der verheiratete Vater dreier (fast) erwachsener Kinder wohnt in Börwang und ist im Dorf vielfältig engagiert. Die Bürgerinnen und Bürger mehr mitzunehmen bei den wichtigen Projekten, ist sein erklärtes Ziel im Fall seiner Wahl.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden