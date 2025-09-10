CSU Haldenwang schickt Christian Briendl ins Rennen um das Bürgermeisteramt

Die Nominierung war zum Jahresende geplant, doch der Kommunalwahlkampf nimmt bereits Fahrt auf. Deswegen hat der CSU-Ortsverband Haldenwang jetzt seinen Bürgermeisterkandidaten auf den Schild gehoben: Einstimmig fiel die Wahl auf Ortsvorsitzenden Christian Briendl. Der verheiratete Vater dreier (fast) erwachsener Kinder wohnt in Börwang und ist im Dorf vielfältig engagiert. Die Bürgerinnen und Bürger mehr mitzunehmen bei den wichtigen Projekten, ist sein erklärtes Ziel im Fall seiner Wahl.

