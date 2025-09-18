Icon Menü
Christian Mohr aus Durach erhält die Europamedaille für Verdienste um den Freistaat

Auszeichnung für Duracher Unternehmer

Eine Europamedaille geht nach Durach

Minister zeichnet Oberallgäuer für besondere Verdienste um den Freistaat in Europa und der Welt aus. Internationale Vernetzung in der Wirtschaft ist ein Ziel.
Von Ralf Lienert
    • |
    • |
    • |
    Christian Mohr aus Durach (links) erhielt in München von Staatsminister Eric Beißwenger die Europa-Medaille 2025.
    Christian Mohr aus Durach (links) erhielt in München von Staatsminister Eric Beißwenger die Europa-Medaille 2025. Foto: Andreas Heddergott/Bayerische Staatskanzlei

    Im Kuppelsaal der Bayerischen Staatskanzlei in München wurde Christian Mohr aus Durach für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern in Europa und der Welt mit der Europamedaille ausgezeichnet.

