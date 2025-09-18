Eine Europamedaille geht nach Durach

Im Kuppelsaal der Bayerischen Staatskanzlei in München wurde Christian Mohr aus Durach für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern in Europa und der Welt mit der Europamedaille ausgezeichnet.
Auszeichnung für Duracher Unternehmer
Im Kuppelsaal der Bayerischen Staatskanzlei in München wurde Christian Mohr aus Durach für besondere Verdienste um den Freistaat Bayern in Europa und der Welt mit der Europamedaille ausgezeichnet.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden