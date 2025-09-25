Icon Menü
Classix-Festival Kempten Geiger David Castro-Balbi spielt teuflisch gut Vivaldi, Tartini und Strawinsky

Festival Classix Kempten

Classix-Festival: Geiger David Castro-Balbi spielt teuflisch gut

Die Italien-Tour beim Classix-Festival in Kempten geht mit Vivaldi, Tartini und Strawinsky weiter. Das Chaarts-Ensemble spielt atemberaubend. Ein Geiger ragt heraus.
Von Klaus-Peter Mayr
    • |
    • |
    • |
    Prägte das Classix-Konzert mit virtuosem Spiel: Geiger David Castro-Balbi.
    Prägte das Classix-Konzert mit virtuosem Spiel: Geiger David Castro-Balbi. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Die Musikgeschichte hält kuriose Anekdoten bereit. Eine handelt vom genialen Geiger Giuseppe Tartini, der im Traum erlebt, wie der Teufel eine schwierige Sonate für ihn spielt. Tartini versucht jahrelang, das im Traum Gehörte aufs Notenpapier zu bringen. Erst 27 Jahre später, 1730, gelingt ihm dies. Teufelstriller-Sonate hat man das viersätzige Werk für Solo-Violine und Basso continuo später genannt, weil sie teuflisch rasant und für den Solisten schwer zu spielen ist. Für Geiger David Castro-Balbi scheint es aber keine technischen Hürden zu geben. Beim zweiten Abendkonzert des Festivals „Classix Kempten“ gestaltet er die Hochgeschwindigkeits-Melodien mit unglaublicher Souveränität.

