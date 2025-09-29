Classix Kempten: Chaarts-Ensemble kann nicht nur Klassik, sondern auch Filmmusik und Jazz

Es ist ein Gücksfall für Kempten, dieses Chamber Artist Ensemble aus der Schweiz, kurz Chaarts genannt. Das wurde auch zum Abschluss des Classix-Festivals im Stadttheater deutlich. Professionalität, Virtuosität und Spielfreude der Musikerinnen und Musiker stecken regelrecht an. So gab es an jedem Festivalabend Ovationen im Stehen. Das war auch bei den beiden letzten Konzerten so. Dabei überraschte das Chaarts-Ensemble zum Finale am Sonntag mit einem ungewöhnlichen Programm.
Furioses Finale bei Classix Kempten
