Classix Kempten: Das Kammermusik-Festival 2025 im Stadttheater Kempten endet mit zwei unterschiedlichen Konzerten.

Furioses Finale bei Classix Kempten

Classix Kempten: Chaarts-Ensemble kann nicht nur Klassik, sondern auch Filmmusik und Jazz

Zum Classix-Festivalfinale trumpft das Chaarts-Ensemble im Stadttheater Kempten noch einmal groß auf – mit funkelnder Klassik und pfiffiger Filmmusik.
Von Michael Dumler
    Die aus Wien stammende Sängerin Ethel Merhaut entführte mit dem Chaarts-Ensemble in die Welt der Film-Diven wie Marlene Dietrich, Marilyn Monroe und Barbra Streisand. Foto: Ralf Lienert

    Es ist ein Gücksfall für Kempten, dieses Chamber Artist Ensemble aus der Schweiz, kurz Chaarts genannt. Das wurde auch zum Abschluss des Classix-Festivals im Stadttheater deutlich. Professionalität, Virtuosität und Spielfreude der Musikerinnen und Musiker stecken regelrecht an. So gab es an jedem Festivalabend Ovationen im Stehen. Das war auch bei den beiden letzten Konzerten so. Dabei überraschte das Chaarts-Ensemble zum Finale am Sonntag mit einem ungewöhnlichen Programm.

