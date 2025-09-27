Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Classix Kempten: Festival reißt Konzertbesucher mit Text von Casanova und Musik von Vivaldi in Venedig-Strudel

Classix-Festival Kempten

Abenteuerliche Reise nach Venedig – zu Casanova und Vivaldi

Atemberaubende Musik von Vivaldi und eine spannende Erzählung von Casanova: Diese Mischung reißt die Zuhörer beim Classix-Festival Kempten in einen Venedig-Strudel.
Von Klaus-Peter Mayr
    • |
    • |
    • |
    Schauspieler Wolfram Berger erzählte über Casanovas abenteuerliche Flucht aus dem Bleikammer-Gefängnis in Venedig.
    Schauspieler Wolfram Berger erzählte über Casanovas abenteuerliche Flucht aus dem Bleikammer-Gefängnis in Venedig. Foto: Ralf Lienert

    Im Venedig des 18. Jahrhunderts lebten zwei Männer, die auf ganz unterschiedliche Weise berühmt wurden und bis heute faszinieren: Antonio Vivaldi (1678 - 1741) und Giacomo Casanova (1725 - 1798). Der eine komponierte auch heute gern gehörte Barockhits am Fließband, der andere hat sich einen Ruf als legendärer Liebhaber und wagemutiger Ausbrecher erworben: Casanova floh 1756 aus dem Hochsicherheits-Gefängnis der venezianischen Inquisition über die mit Blei gedeckten Dächer des Dogenpalastes, was als unmöglich galt. Die abenteuerliche Heldentat ist nun beim Kammermusikfestival „Classix Kempten“ nacherzählt worden, eng verschränkt mit Musik von Vivaldi und weiteren venezianischen Komponisten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden