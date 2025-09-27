Abenteuerliche Reise nach Venedig – zu Casanova und Vivaldi

Im Venedig des 18. Jahrhunderts lebten zwei Männer, die auf ganz unterschiedliche Weise berühmt wurden und bis heute faszinieren: Antonio Vivaldi (1678 - 1741) und Giacomo Casanova (1725 - 1798). Der eine komponierte auch heute gern gehörte Barockhits am Fließband, der andere hat sich einen Ruf als legendärer Liebhaber und wagemutiger Ausbrecher erworben: Casanova floh 1756 aus dem Hochsicherheits-Gefängnis der venezianischen Inquisition über die mit Blei gedeckten Dächer des Dogenpalastes, was als unmöglich galt. Die abenteuerliche Heldentat ist nun beim Kammermusikfestival „Classix Kempten“ nacherzählt worden, eng verschränkt mit Musik von Vivaldi und weiteren venezianischen Komponisten.

