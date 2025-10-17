Partnerschaftsverein wählt neu

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrte Durachs erster Bürgermeister Gerhard Hock die bisherige Vorsitzende Daniela Mair-Knoch für den erfolgreichen 15-jährigen Vorsitz und das damit verbundene große Engagement im Partnerschaftsverein Durach. Die Gemeinde unterhält drei Partnerschaften mit St. Michel in Frankreich, Faver-Altavalle in Italien und Pivka in Slowenien.

Im August 2025 wurden 62 Duracher Austauschteilnehmer mit großer Gastfreundschaft in St. Michel aufgenommen. Auch für zahlreiche Kinder und Jugendliche beider Länder gab es interessante Aktivitäten. Zum Spezialitätenfest in Pivka reiste eine Duracher Delegation mit 600 Litern Allgäuer Bier an.

Neben anderen Neubesetzungen im Vorstand wurde Rochus Kahlert mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ziel ist es, so Kahlert, die drei Partnerschaften weiterhin erfolgreich zu entwickeln und auch die Jugend aktiv in die künftigen Planungen einzubinden.

