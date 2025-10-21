Bürgermeisteramt als Ehrenamt „Schwierigste Entscheidung meiner Amtszeit“: Das sagen CSU-Ratsmitglieder zur Debatte in Wildpoldsried

Das Bürgermeisteramt soll ein Ehrenamt werden. Die CSU-Rathaus-Chefin steht dafür nicht zur Verfügung. Mitglieder ihrer Liste stimmten dennoch dafür. Warum?