„Schwierigste Entscheidung meiner Amtszeit“: Das sagen CSU-Ratsmitglieder zur Debatte in Wildpoldsried

Die Abstimmung über das Bürgermeisteramt in Wildpoldsried fiel während der jüngsten Gemeinderatssitzung bei einem Stimmenverhältnis von 12:3. Wie berichtet, hat das Gremium beschlossen, dass die Gemeinde künftig ehrenamtlich geführt wird – obwohl Amtsinhaberin Renate Schön (CSU) zuvor erklärt hatte, die Aufgabe nur im Hauptamt ausführen zu können. Daher stellt sich die Frage: Warum haben auch CSU-Ratsmitglieder für das Ehrenamt gestimmt? Fraktionen gibt es in dem Gremium zwar keine, jede Rätin und jeder Rat entscheidet für sich selbst. Brisant ist dennoch: Die CSU hat die Mehrheit und hätte die Ehrenamtsregelung ablehnen können.
Bürgermeisteramt als Ehrenamt
