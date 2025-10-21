Icon Menü
Das sagen CSU-Ratsmitglieder zum Eklat um einen ehrenamtlichen Bürgermeister in Wildpoldsried

Bürgermeisteramt als Ehrenamt

„Schwierigste Entscheidung meiner Amtszeit“: Das sagen CSU-Ratsmitglieder zur Debatte in Wildpoldsried

Das Bürgermeisteramt soll ein Ehrenamt werden. Die CSU-Rathaus-Chefin steht dafür nicht zur Verfügung. Mitglieder ihrer Liste stimmten dennoch dafür. Warum?
Von Kerstin Futschik
    |
    |
    |
    Amtsinhaberin Renate Schön erklärte bereits vor Monaten, dass sie wieder als Bürgermeisterin kandidieren will. Das Amt ehrenamtlich auszuführen, könne sie sich aber nicht leisten, sagt sie.
    Amtsinhaberin Renate Schön erklärte bereits vor Monaten, dass sie wieder als Bürgermeisterin kandidieren will. Das Amt ehrenamtlich auszuführen, könne sie sich aber nicht leisten, sagt sie. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

    Die Abstimmung über das Bürgermeisteramt in Wildpoldsried fiel während der jüngsten Gemeinderatssitzung bei einem Stimmenverhältnis von 12:3. Wie berichtet, hat das Gremium beschlossen, dass die Gemeinde künftig ehrenamtlich geführt wird – obwohl Amtsinhaberin Renate Schön (CSU) zuvor erklärt hatte, die Aufgabe nur im Hauptamt ausführen zu können. Daher stellt sich die Frage: Warum haben auch CSU-Ratsmitglieder für das Ehrenamt gestimmt? Fraktionen gibt es in dem Gremium zwar keine, jede Rätin und jeder Rat entscheidet für sich selbst. Brisant ist dennoch: Die CSU hat die Mehrheit und hätte die Ehrenamtsregelung ablehnen können.

