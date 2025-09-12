An der Stiftsbleiche tut sich einiges rund ums kuriose Denkmal

Einen achtsamen Umgang mit der ehemaligen Stiftsbleiche haben sich die Bauherren auf die Fahnen geschrieben. Wenige Wochen nach dem Richtfest ist vieles konkreter geworden auf der etwas spezielleren Baustelle zwischen Fahrzeugbauer, Parkhaus und IT-Schmiede. Eine imposante Werkhalle ist entstanden, sie soll schon im November in Betrieb gehen. Südlich davon behauptet sich das denkmalgeschützte Anwesen, in dem künftig Büro- und Verwaltungsräume vorgesehen sind, sowie unterm historischen Dachstuhl ein Veranstaltungsbereich. „Wir lernen jeden Tag dazu“, sagt Zimmermeister Richard Forster. Mit seinem Berufskollegen Johannes Epp und Andreas Köhler (Pro Natur) hat er sich auf die Sanierung eingelassen.
Denkmalschutz und -Nutzung in Kempten
