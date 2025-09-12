Icon Menü
Denkmal im Kemptener Gewerbegebiet Stiftsbleiche wird aufwendig saniert

Denkmalschutz und -Nutzung in Kempten

An der Stiftsbleiche tut sich einiges rund ums kuriose Denkmal

Die neue Werkhalle soll im November in Betrieb gehen. Im ehemaligen Bleichhaus lernen die Sanierer jeden Tag dazu. Umweltthemen spielen eine wichtige Rolle.
Von Jochen Sentner
    Die neue Produktionshalle an der Stiftsbleiche soll noch heuer in Betrieb gehen. Und das Dach über dem Denkmal wird noch vor dem Winter eingedeckt.
    Die neue Produktionshalle an der Stiftsbleiche soll noch heuer in Betrieb gehen. Und das Dach über dem Denkmal wird noch vor dem Winter eingedeckt. Foto: Martina Diemand

    Einen achtsamen Umgang mit der ehemaligen Stiftsbleiche haben sich die Bauherren auf die Fahnen geschrieben. Wenige Wochen nach dem Richtfest ist vieles konkreter geworden auf der etwas spezielleren Baustelle zwischen Fahrzeugbauer, Parkhaus und IT-Schmiede. Eine imposante Werkhalle ist entstanden, sie soll schon im November in Betrieb gehen. Südlich davon behauptet sich das denkmalgeschützte Anwesen, in dem künftig Büro- und Verwaltungsräume vorgesehen sind, sowie unterm historischen Dachstuhl ein Veranstaltungsbereich. „Wir lernen jeden Tag dazu“, sagt Zimmermeister Richard Forster. Mit seinem Berufskollegen Johannes Epp und Andreas Köhler (Pro Natur) hat er sich auf die Sanierung eingelassen.

