Kemptener produzieren Trockenfleisch – Strauß und Zebra sind auch dabei

In Namibia und Südafrika ist Biltong weit verbreitet. Es handelt sich um gewürztes Trockenfleisch in kleinen Scheiben oder als längliche Sticks, meistens vom Rind, seltener von Wild. Kennt der Allgäuer nicht, isst er nicht? Weit gefehlt. Eine kleine Produktion ist seit über 20 Jahren in Kempten angesiedelt. Mittlerweile führen Bernhard und Stephan Rust ihre „Trockenfleischmanufaktur Allgäu“ im Nebenerwerb. Aktuell bauen sie ihren Internet-Vertrieb aus auf den Verkauf an Automaten. Darin finden sich verschiedene Sorten – darunter auch Varianten etwa von Känguru, Strauß oder Zebra.
Fleischveredlung in Kempten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden