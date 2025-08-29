Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

„Eine Bereicherung und ein Glücksfall“: CSU Oberallgäu nominiert Thomas Eigstler

Landratswahl 2026 im Oberallgäu

„Eine Bereicherung und ein Glücksfall“: CSU Oberallgäu nominiert Thomas Eigstler

Der Kreisverband stimmt für den Wiggensbacher Bürgermeister als Landratskandidat. Kreisvorsitzender Eric Beißwenger steht hinter dem 55-Jährigen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Thomas Eigstler kandidiert 2026 als Landrat im Kreis Oberallgäu.
    Thomas Eigstler kandidiert 2026 als Landrat im Kreis Oberallgäu. Foto: Ralf Lienert

    Der CSU-Kreisverband Oberallgäu hat in seiner Delegiertenversammlung im Kurhaus in Oy-Mittelberg entschieden: Die Delegierten aus den CSU-Ortsverbänden haben sich mit 102 von 103 abgegebenen Stimmen für Thomas Eigstler, Bürgermeister der Marktgemeinde Wiggensbach, als Kandidat für die Wahl zum Landrat im Landkreis Oberallgäu ausgesprochen und ihn nominiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden