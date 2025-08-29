„Eine Bereicherung und ein Glücksfall“: CSU Oberallgäu nominiert Thomas Eigstler

Der CSU-Kreisverband Oberallgäu hat in seiner Delegiertenversammlung im Kurhaus in Oy-Mittelberg entschieden: Die Delegierten aus den CSU-Ortsverbänden haben sich mit 102 von 103 abgegebenen Stimmen für Thomas Eigstler, Bürgermeister der Marktgemeinde Wiggensbach, als Kandidat für die Wahl zum Landrat im Landkreis Oberallgäu ausgesprochen und ihn nominiert.

