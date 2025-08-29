„Eine Bereicherung und ein Glücksfall“: CSU Oberallgäu nominiert Thomas Eigstler

Der CSU-Kreisverband Oberallgäu hat in seiner Delegiertenversammlung im Kurhaus in Oy-Mittelberg entschieden: Die Delegierten aus den CSU-Ortsverbänden haben sich mit 102 von 103 abgegebenen Stimmen für Thomas Eigstler, Bürgermeister der Marktgemeinde Wiggensbach, als Kandidat für die Wahl zum Landrat im Landkreis Oberallgäu ausgesprochen und ihn nominiert.
Landratswahl 2026 im Oberallgäu
