Elefant, Tiger und Kids: Fernsehkameras begleiten Jakob Kühling (14) aus Durach bei seinem Praktikum im Zoo

MDR-Show

Fernsehkameras begleiten Jakob Kühling (14) aus Durach bei seinem Praktikum im Zoo

Jakob Kühling ist als Teilnehmer der Sendung „Elefant, Tiger und Kids“ zu sehen. Was er bei den Fernsehaufnahmen erlebte und ob er nun Tierpfleger werden will.
Von Laura Wiedemann
    Jakob Kühling machte im Rahmen der Fernsehsendung „Elefant, Tiger und Kids“ ein Praktikum in verschiedenen Zoos. Foto: Kühling

    Zwei Wellensittiche zwitschern in der Wohnung der Familie Kühling in Durach. Kein Vergleich zu dem, was Sohn Jakob (14) in den vergangenen Monaten erlebt hat. Während seines Praktikums in verschiedenen Zoos versorgte er unter anderem Elefanten, Löwen, bulgarische Bergziegen, Flamingos und Pinguine – und wurde dabei von Kameras begleitet. Zu sehen ist dieses besondere Praktikum nun in der Fernsehsendung „Elefant, Tiger und Kids“ des Mitteldeutschen Rundfunks. Als „wahnsinnig aufregend“ beschreibt Jakob Kühling seine Erlebnisse.

