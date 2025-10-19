Fernsehkameras begleiten Jakob Kühling (14) aus Durach bei seinem Praktikum im Zoo

Zwei Wellensittiche zwitschern in der Wohnung der Familie Kühling in Durach. Kein Vergleich zu dem, was Sohn Jakob (14) in den vergangenen Monaten erlebt hat. Während seines Praktikums in verschiedenen Zoos versorgte er unter anderem Elefanten, Löwen, bulgarische Bergziegen, Flamingos und Pinguine – und wurde dabei von Kameras begleitet. Zu sehen ist dieses besondere Praktikum nun in der Fernsehsendung „Elefant, Tiger und Kids“ des Mitteldeutschen Rundfunks. Als „wahnsinnig aufregend“ beschreibt Jakob Kühling seine Erlebnisse.

