Elterntaxis sind vor den Schulen nicht erwünscht

Mit dem Schulstart kommen auf alle Verkehrsteilnehmer neue Herausforderungen zu. Für die Motorisierten gilt: Runter vom Gas. Polizei, Verkehrsbehörde und Schulen appellieren zudem an die Eltern, ihre Kinder zumindest nicht bis vor die Schultür zu fahren, sondern in einiger Entfernung aussteigen zu lassen. Hol- und Bringzonen sind etwa an der Haubenschloßschule und am Allgäu-Gymnasium längst etabliert. Auch an der zehnten Grundschule hatten die Planer von Anfang an ein Augenmerk darauf, gefährliche Situationen mit Elterntaxis gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Schulbeginn in Kempten – wo Eltern mit den Autos halten sollen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden