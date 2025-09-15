Icon Menü
Elterntaxis sind vor Kemptener Schulen unerwünscht. Es gibt neue Hol- und Bringzonen

Schulbeginn in Kempten – wo Eltern mit den Autos halten sollen

Elterntaxis sind vor den Schulen nicht erwünscht

Kinder sollten in einiger Entfernung von den Eingängen aussteigen. An der neuen Grundschule wurde darauf geachtet. Wo die Hol- und Bringzonen eingerichtet sind.
Von Jochen Sentner
    Hol- und Bringzonen sind an der neuen Grundschule am Aybühlweg und an der Stadtbadstraße eingerichtet. Eltern sollen nicht vor den Eingang fahren. Foto: Ralf Lienert

    Mit dem Schulstart kommen auf alle Verkehrsteilnehmer neue Herausforderungen zu. Für die Motorisierten gilt: Runter vom Gas. Polizei, Verkehrsbehörde und Schulen appellieren zudem an die Eltern, ihre Kinder zumindest nicht bis vor die Schultür zu fahren, sondern in einiger Entfernung aussteigen zu lassen. Hol- und Bringzonen sind etwa an der Haubenschloßschule und am Allgäu-Gymnasium längst etabliert. Auch an der zehnten Grundschule hatten die Planer von Anfang an ein Augenmerk darauf, gefährliche Situationen mit Elterntaxis gar nicht erst aufkommen zu lassen.

